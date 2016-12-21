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Не прошедший в Латвии техосмотр суперкар Bugatti Veyron, вызвавший несколько дней назад в социальных сетях ажиотаж, заинтересовал Службу Госдоходов (СГД), пишет NRA.

Владельцем автомашины является фирма Jacob LV, чей оборот в 2015 году составил 30 000 евро, убытки - 85 000 евро. Большим удивлением стало то обстоятельство, что этот суперкар не смог пройти техосмотр в Латвии, так как был оснащен летней резиной.

Эксперт в автомобильной сфере Нормунд Авотиньш в интервью программе "Bez Tabu" указал, что для такого автомобиля соответствующую резину будет сложно найти. Это специфическая машина и все техобслуживание необходимо проводить на заводе во Франции. Например, чтобы сменить резину, суперкар необходимо доставить во Францию, сами покрышки обойдутся примерно в 20 000 евро, да и производит их только одна компания. Кроме того, как указал Авотиньш, такой автомобиль совсем не приспособлен для зимней езды.

"Bez Tabu" сообщает, что представитель СГД Эвита Тейце-Мамая указала, что факт о приобретении дорогого автомобиля не ускользнул от налоговой службы. Тейце-Мамая также подчеркнула, что приобретение такого супердорогого автомобиля служит поводом и усиленным проверкам в отношении его владельца, будь то физическое или юридическое лицо.

Сейчас не раскрывается информация, попадала ли фирма Jacob LV раньше в поле зрения СГД.

Как сообщалось, принадлежащая латвийскому предприятию Jacob LV автомашина Bugatti Veyron не смогла пройти техосмотр, об этом в социальной сети Facebook написал латвийский предприниматель Айварс Мацкевич.

"Интересный нюанс...в отличие от моей BMW 120d с пробегом почти 400.000 км... Bugatti Veyron, стоимостью более 1 миллиона, все же не смог пройти техосмотр в CSDD... и кто говорит, что в Латвии коррупция", - написал Мацкевич.

Чуть позже, в комментариях к посту, Мацкевич написал, что причиной непрохождения техосмотра стала летняя резина.

Bugatti Veyron — самый быстрый и дорогой серийный автомобиль. Рекорд был установлен в 2010 году Super Sport (версия Bugatti Veyron) — максимальная скорость, которая была показана, - 431 км/час. На самые "дешевые" модели Bugatti Veyron цена доходит до 1,7 миллионов евро.

Фото: facebook/ Aivars Mackevics