Общество |

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление средств на ремонт Детского отделения клинической больницы "Гайльэзерс". Автор инициативы - Елена Пексте, которая ранее вызвала ажиотаж публикацией в Facebook о плачевном состоянии больничных палат, в которых приходится проводить время больным детям и их матерям.

Теперь Елена призывает всех неравнодушных людей поставить подпись под инициативой, таким образом показав правящим, каковы на самом деле приоритеты народа.

"Совсем недавно горячо обсуждалась безрадостная ситуация с условиями в Детской клинической больнице "Гайльэзерс". Теперь есть возможность помочь на деле (или хотя бы попытаться!) улучшить ситуацию. Вместе мы можем показать власти, какие приоритеты у народа, и что нормальные условия в Детской больнице важнее, чем, например, строительство новой тюрьмы. Поставить подпись за инициативу занимает 3 минуты, а 10 000 подписей позволят передать ее в Сейм на рассмотрение", - написала Елена.

Как сообщалось, жительница Огре Елена Пексте, в начале декабря попавшая с грудным ребенком в Детскую больницу, была шокирована увиденным и написала об этом в Facebook, снабдив пост соответствующими фотографиями, чем вызвала ажиотаж среди пользователей социальной сети.

По словам мамы, наверное, даже в тюрьме условия лучше, чем в Детской больнице.

Как в интервью радио Baltkom отметила руководитель отдела коммуникации Детской больницы Вита Штейна, здание действительно нуждается в ремонте.

"Здание Детской клинической больницы в "Гайльэзерсе" действительно нуждается в ремонте. Поэтому в 2017 году планируется подготовить проект реконструкции, после чего приступить к ремонту. Если государство выделит на это деньги, то уже совсем скоро, в течение двух лет, мы увидим красивый, отремонтированный филиал больницы "Гайльэзерса". На сегодняшней день ремонт сделан в некоторых отделениях, в частности, в приемном отделении, в реабилитационной клинике, в дневном стационаре. Но, чтобы привести в порядок именно здание Детской больницы, требуется масштабная реконструкция", - отметила Штейна.