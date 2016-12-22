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В последние 12 месяцев за границу ездили 44% жителей Латвии, в том числе четверть отправлялись в деловые поездки, свидетельствуют данные индекса путешествий туристической фирмы Latvia Tours.

За пределы Латвии за последний год выезжали 46% женщин и 42% мужчин, но в деловые поездки чаще ездили мужчины.

По сравнению с прошлым годом количество командировок увеличилось минимально, отметила директор Latvia Tours Иева Кейша.

В деловые поездки чаще ездят люди с высокими доходами, в возрасте от 25 до 54 лет, рижане (43%).

Почти четверть опрошенных или 23% уже имеют конкретные планы поездок на будущий год, а 34% - приблизительные планы.

В опросе участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте 18-74 лет.