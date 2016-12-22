За последний год почти половина жителей Латвии ездила за границу
Общество | 22 декабря 2016 года, 07:49
В последние 12 месяцев за границу ездили 44% жителей Латвии, в том числе четверть отправлялись в деловые поездки, свидетельствуют данные индекса путешествий туристической фирмы Latvia Tours.
За пределы Латвии за последний год выезжали 46% женщин и 42% мужчин, но в деловые поездки чаще ездили мужчины.
По сравнению с прошлым годом количество командировок увеличилось минимально, отметила директор Latvia Tours Иева Кейша.
В деловые поездки чаще ездят люди с высокими доходами, в возрасте от 25 до 54 лет, рижане (43%).
Почти четверть опрошенных или 23% уже имеют конкретные планы поездок на будущий год, а 34% - приблизительные планы.
В опросе участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте 18-74 лет.