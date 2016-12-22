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В Латвии траты на социальную защиту в соотношении с внутренним валовым продуктом (ВВП) самые низкие в ЕС, а в Литве и Эстонии они чуть выше, свидетельствуют обнародованные в среду данные Eurostat за 2014 год.

В Латвии расходы на социальную защиту составляют 14,5% от ВВП, в Литве - 14,7%, в Румынии - 14,8%, в Эстонии - 15,1%.

В Болгарии и Словакии этот показатель составляет 18,5%, на Мальте и в Польше - 19%, в Чехии - 19,7%, Венгрии - 19,9%.

Самое большое в ЕС финансирование на соцзащиту выделяется во Франции (34,3% от ВВП), Дании (33,5%), Финляндии (31,9%), Нидерландах (30,9%), Бельгии (30,3%), Австрии и Италии (по 30%).

В среднем по ЕС этот показатель составляет 28,7% от ВВП.

Наибольшую часть (45,9%) расходов на социальную защиту в ЕС составляют расходы на пенсии и пособия выжившим в каких-либо трагедиях. В Латвии они составляют 52% всех расходов на социальные пособия, в Литве - 47,7%, в Эстонии - 44,3%.

Расходы на пособия по болезни, инвалидности и другие связанные со здравоохранением пособия в ЕС составляют 36,5% всех социальных пособий. В Латвии на эти пособия тратится 33,3%, в Литве - 39%, в Эстонии - 41,2% всех расходов на пособия.

Удельный вес семейных и детских пособий в ЕС в среднем составляет 5,1%, в Латвии - 4%, в Эстонии - 2,8%, в Литве - 2,4%.

На жилье и на уменьшение последствий социальной отверженности в ЕС в среднем выплачивается 4% общей суммы пособий. В Латвии этот показатель составляет 1,6%, в Литве - 3,1%, в Эстонии - 0,9%.