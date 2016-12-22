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Мэр Риги Нил Ушаков получил письмо от Папы Римского Франциска. Градоначальник выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографию письма.

"Получил письмо от Папы Римского Франциска с благодарностью за участие в конференции о беженцах в Ватикане. Горд", - написал Ушаков.

9 и 10 декабря в Ватикане проходил саммит на тему "Европа: беженцы - наши братья и сестры". Во встрече, организованной Папской академией наук, приняли участие около 80 мэров европейских городов.

Как отмечается на портале radiovaticana.va, каждое письмо было подписано лично Папой Франциском.

"В течение двух дней я внимательно следил за ходом работ и увидел значительные успехи, достигнутые на этом пути. Я высоко ценю выдвинутое предложение по созданию сети мэров и знаю о Ваших инициативах, личной борьбе и о встреченных противостояниях. Поэтому я выражаю своё восхищение и благодарность за Ваши мудрые и смелые начинания в пользу наших братьев и сестёр беженцев. Мои двери всегда открыты для Вас и для этой новой сети", - написал Папа Римский в письме.