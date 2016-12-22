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Перед Рождеством и Новым годом мы буквально сбиваемся с ног в поисках подарков для родных и близких. Превратить утомительный выбор в волшебное сказочное приключение вам поможет торговый центр ELKOR PLAZA на Бривибас гатве, 201. Все знают — Санта-Клаус выбирает подарки именно здесь!!!

Празднично накрытый стол вам обеспечит отдел Food&Wine, здесь и игристые вина, с которыми всегда встречают Новый год, и богатый выбор продуктов, в том числе -- колбасы, мясные деликатесы, изумительные сыры и вкуснейшие салаты в новом отделе кулинарии.

Отправляетесь в гости? Тогда не обойтись без коробки изысканных сладостей и конфет на любой вкус.

Кстати, о гостях. В конце года — множество мероприятий, приемов, елок, и везде хочется выглядеть безупречно, элегантно и модно. Не забывайте о предложении "Зеро кредит" от ELKOR PLAZA — одеваете с головы до ног себя и всю семью, а платеж разбиваете на шесть месяцев без переплаты и процентов!!!

Предложение "Зеро кредита" распространяется и на зимнюю спортивную одежду. Полную экипировку для отдыха на зимнем курорте не обязательно оплачивать сразу. Разделите эту сумму на шесть частей и наслаждайтесь зимним отдыхом. А чтобы не замерзнуть зимой, обратите внимание на знаменитый бренд CANADA GOOSE. Кстати, приобретая товары в секции ELKOR sport, вы участвуете в лотерее с внушительными призами!

Устали, забегались, проголодались? Тогда срочно отправляемся в ресторан-пиццерию "Сторано", расположенный на первом этаже ELKOR PLAZA, где вас ждет специальное рождественское меню. Это прекрасная возможность передохнуть, подкрепиться, да и просто пообедать в центре города.

Долго не рассиживаемся -- ведь еще надо украсить елку. В ELKOR PLAZA -- потрясающий выбор елочных игрушек ручной работы, а также елочные украшения всех цветов и оттенков.

Вы не забыли, что наступающий 2017-й -- это год Петуха? Мягкий, трогательный тотем года — отличный подарок малышу. Детям отдан практически весь второй этаж ELKOR PLAZA, здесь есть все: от стильной детской одежды, чтобы ваш ребенок блистал на новогодней елочке, до широчайшего выбора игрушек, многие из которых доступны только в ELKOR PLAZA. Куклы, мягкие игрушки, конструкторы (включая знаменитые магформеры) — мечта любого ребенка, и все это вы найдете в ELKOR PLAZA на втором этаже.

Так что, если у вас есть дети, то смело берите их в ELKOR PLAZA, когда поедете за покупками! Ведь именно здесь по выходным будет гостить самый настоящий Санта-Клаус! 24 и 25 декабря Санта будет общаться с малышами с 12 до 18 часов, а 23 и 30 декабря его визит в ELKOR PLAZA продлится с 16 до 20 часов.

У детей будет возможность сфотографироваться с добрым волшебником, рассказать ему стишок и получить из его рук персональный подарочек.