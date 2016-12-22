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Сейм одобрил предоставление гражданства за особые заслуги перед Латвией родившемуся в Латвии известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову.

Решение Сейма передано на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций.

Заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере отметила, что для Латвии является честью предоставить гражданство такому талантливому человеку, как Михаил Барышников.

"Этот художник внес значительный вклад в прославлении Латвии в мире", - сказала она.

Как ранее сказал председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис, в соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от Управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.

Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии, добавил он.

Согласно действующему законодательству, если в парламент подано предложение рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства, парламент может передать его в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Комиссия подготовит соответствующий проект постановления Сейма и передаст его на голосование в парламенте.

Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

С 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получил 201 человек, считая Торреса. Юбилейным, 200-м, почетным гражданином 12 февраля этого года стал ливанец Жерар А. Ренно, почетный консул Латвии в Ливане. Перед ним, в декабре 2015-го, такое же гражданство было предоставлено украинскому пятиборцу Руслану Наконечному.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".