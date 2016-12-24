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Rīgas satiksme сообщает, что на время рождественских праздников будут внесены изменения в работу общественного транспорта, муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также изменится порядок использования месячного абонемента.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (трамвай, троллейбус и автобус)

24, 25 и 26 декабря общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходного дня. Пассажирам, которые приобрели месячные абонементы на проезд по рабочим дням, нужно учитывать, что 26 декабря билет действовать не будет.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

АВТОСТОЯНКИ

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25, и 26 декабря рижане и гости города могут использовать бесплатно, за исключением стоянки на Кр. Валдемара, 5а – там нужно платить, согласно тарифу.

МИНИБУСЫ, НОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

24, 25 и 26 декабря минибусы будут курсировать по воскресному графику.

Ночные маршруты движения будут предоставлены в ночь с 23 на 24 декабря и в ночь с 24 на 25 декабря.