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Живущий в Великобритании латвиец получил письмо от британской иммиграционной службы с предупреждением о выселении из страны. Это первый случай после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, когда житель Латвии попадает в подобную ситуацию, пишет газета Latvijas avīze.

В письме иммиграционная служба указывает, что у латвийца нет на данный момент прав находиться в Великобритании.

"Похоже, что на данный момент у вас нет прав находиться в стране, поэтому нашей обязанностью является выдворить вас из нее", - отмечается в письме.

Для того, чтобы оценить данный случай в индивидуальном порядке, латвийца попросили прийти в полицейский участок, взяв с собой документы, подтверждающие адрес его места проживания и содержащие информацию о финансовом и семейном положении, рабочем месте и/или учебе.

Иммиграционная служба отмечает, что оставаться в Великобритании на срок более трех месяцев имеют право лишь те латвийцы, которые работают, ищут работу, являются самозанятыми лицами или студентами или же имеют на счету внушительную сумму, которая позволяет жить, не работая. При этом письмо о выдворении из страны получил латвиец, который живет в Англии шесть лет и работает на хорошо оплачиваемой, официальной работе.

Как выяснилось в ходе разговора с полицией, оснований для выселения латвийца все же нет. Оказалось, что причиной проверки стала авария, в ходе которой мужчина на своем авто врезался в дерево. Как оказалось, всеми мигрантами, которые по какой-либо причине попадали в поле зрения полиции, дополнительно занялась иммиграционная служба.

Тем временем в консульском отделе посольства Латвии в Великобритании отметили, что Договор о функционировании Евросоюза до сих пор предусматривает свободное передвижение и проживание граждан ЕС в пределах всего Европейского Союза.

Добавим, Latvijas avīze также отмечает, что в последнее время многие живущие в Великобритании латвийцы жаловались на то, что работники местных самоуправлений обходят их дома и задают различные вопросы - например, откуда люди приехали, сколько человек живет на одной площади, где люди работают и не собираются ли возвращаться обратно на родину.