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Сегодня вечером западный христианский мир отмечает праздник Рождества Христова.

Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.

В христианской церкви с конца II века вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления - 6 января. Около 200 года о такой практике упоминает христианский проповедник Климент Александрийский.

Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании его 25 декабря относятся к середине IV века. 25 декабря как день "рождения Христа в Вифлееме Иудейском" впервые упоминает римский хронограф 354 года, основывающийся на календаре, восходящем к 336 году. В тот же день там отмечен римский гражданский праздник "Dies Natalis Solis Invicti" (День рождения Непобедимого Солнца), установленный в 274 году императором Аврелианом.

По одной из версий, христианская церковь начала отмечать праздник Рождества Христова 25 декабря, чтобы вытеснить этот широко распространенный в Римской империи языческий культ Непобедимого Солнца.

Согласно другой точке зрения, донатисты праздновали Рождество еще до IV века (возможно, уже в 243 году), и дата его уже была вычислена.

Датой Благовещения (евангельское событие и посвященный ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа)было установлено 25 марта. Прибавление к этим датам 9 месяцев дает 25 декабря и 6 января соответственно.

В IV веке Восток (кроме Армянской Церкви) и Запад заимствовали даты друг друга, установив отдельные праздники для Рождества и Крещения Господня.

Во многих христианских церквях по всей Латвии сегодня пройдут праздничные богослужения.