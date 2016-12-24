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Латвийский журналист Денис Пашковский, о котором рассказывала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom, в ближайшее время начнет принимать дорогостоящее лекарство Keytruda. Об этом сообщается на странице программы «Зеленая лампа» в Facebook.

"Информация для всех, кто переживает о том, как идут дела у Дениса Пашковского. После обращения за помощью жители Латвии собрали для Дениса большую сумму, необходимую для оплаты очень дорогого и жизненно важного лекарства Keytruda. Подключилось огромное количество людей и латвийских СМИ. Откликнулись и соседи - помощь журналисту приходила из Эстонии, Литвы, России, Белоруссии, Франции, США и др. стран. За это время, с момента начала сбора, Денису были сделаны еще две операции. Поэтому лекарство он начнет принимать только сейчас. Денис держится очень мужественно, шутит и улыбается. Мы верим, что все будет хорошо. И он справится. Огромное количество людей посылает ему искренние пожелания выздороветь. Мы вам будем сообщать, как идут дела у Дениса. Еще раз всем спасибо за помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, Денис – наш коллега, он работал журналистом на радио Baltkom, потом на телеканале ТВ5 в программе "Наша тема", был редактором новостей на портале TVNET. Многие знают его под именем Денис Денисов. Все это время он никому не рассказывал о своем диагнозе – меланома. Просто выполнял все, что говорят врачи, и старался не думать о плохом.

Но болезнь прогрессировала. Молодому человеку пришлось перенести за 6 лет уже 9 операций. Был момент, когда он готов был опустить руки. Но консилиум латвийских врачей, внимательно изучив его случай, сообщил, что есть новейшее лекарство Keytruda, которое ему должно помочь. Это новейшая разработка, которая производится в Германии. Лекарство помогает иммунной системе распознавать и уничтожать клетки меланомы.

Лекарство Keytruda используется специалистами-онкологами для лечения больных, безрезультатно прошедших курсы терапии меланомы всеми существующими на сегодняшний день препаратами. Медики считают, что с появлением этого препарата все случаи рака перейдут из разряда смертельно опасных в разряд хронических заболеваний.

Но стоимость годового лечебного курса огромная – более 109 000 евро. Самому Денису нужно оплатить 95 051, 62 евро за 12-месячный курс. Государство компенсирует еще 14 228, 72 евро. Каждый месяц необходимо 7920,97 евро.