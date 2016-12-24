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Бывшему рижанину, журналисту и писателю, отцу двух детей Александру Гарросу осенью 2015 года поставили диагноз — рак пищевода.

Профессора двух германских клиник Charite и Sana признали опухоль операбельной и шансы на выздоровление — высокими. Были собраны недостающие средства на лечение Саши, он прошел курс химиотерапии и облучения, была проведена операция с последующим курсом реабилитации.

Состояние Александра улучшалось, но в ноябре этого года при очередной проверке у него были обнаружены метастазы. Саша с семьей срочно отправился в Израиль, где местные врачи констатировали у него метастазы не только в шейных лимфоузлах, но и вокруг них. Однако жизненно важные органы пока не затронуты. Александру вновь назначили курс химиотерапии, после которого он снова пройдет обследование.

Призыв о помощи — сборе средств на персональное генетическое исследование и индивидуальную терапию — на "Фейсбуке" опубликовала жена Гарроса Аня Старобинец:

"Друзья! Саша проходит сейчас вторую химию. После четвертой химии (то есть через месяц) ему снова сделают ПЭТ КТ и станет понятно, отвечает ли он на лечение. Если отвечает — тогда ура, мы продолжаем в том же духе. Если не отвечает — тогда наступает тьма. Химия, которую ему дают, считается самой действенной для его вида опухоли и для его стадии. Его стадия… До сих пор все медицинские документы у нас были на иврите. Нам всегда переводили суть, но некоторые "очевидные" для врачей вещи оставались за кадром. Вчера я впервые увидела английский перевод одной из выписок. Там написано: stage 4.

Мне многие советуют "жить одним днем, чтобы не сойти с ума". Но ради Саши я обязана думать о том втором варианте, при котором наступает тьма. Потому что даже во тьме можно еще пытаться что-то сделать. Попасть в исследования (в основном иммунотерапия), применить какие-то экспериментальные медикаменты. В основном речь идет о том, что более-менее популярно изложено вот в этом тексте на Снобе. То есть об иммунопрепаратах, биопрепаратах и адресных, персональных генетических исследованиях конкретной опухоли, которые теоретически могут помочь подобрать индивидуальную терапию.

К сожалению, такое адресное генетическое исследование, хоть и рекомендуется онкологом, на сегодняшний день не входит в корзину бесплатных медицинских услуг в Израиле. А стоит оно очень дорого. Израильская компания Онкотест Тева, которую рекомендует наш онколог, берет за это 13 484 $ (изначально цена была 15 000 долларов, но они сделали нам скидку). Материал пересылается в США и само исследование проводится там. Все это занимает около месяца.

Да, я понимаю, что это огромные деньги. И еще я понимаю — и вы тоже должны понимать, прежде чем что-то нам переводить, — что результат может быть нулевым. То есть генетический тест вполне может показать, что никаких известных науке иммунологических или каких-то еще препаратов, более действенных, чем стандартная химия, в нашем случае не существует. Тем не менее, я не могу не попробовать.

У меня есть договоренность с Онкотестом, что эту сумму можно разделить на три равных выплаты. Первую выплату нужно произвести до конца следующей недели. Биопсия берется в ближайший понедельник. Если я не соберу нужную сумму, материал никуда отсылать не будут".

Счет для пожертвований на лечение Александра Гарроса:

Swedbank

Balasta dambis 1a, Riga, LV-1048, Latvija

BIC/S.W.I.F.T. HABALV22

LV70HABA0551010514527

Aleksandrs Garross

Перевод через систему PayPal: astarobinets@gmail.com