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Банк Латвии планирует в следующем году выпустить шесть коллекционных монет, свидетельствует информация на сайте центробанка.

Следующий год в латвийском монетном искусстве пройдет в большой мере под знаком столетия государства и будет многообразным в смысле тем и дизайнерских решений, отмечает Банк Латвии.

В 2017 году будут выпущены вторая монета в посвященной латвийским сактам серии золотых монет и третья монета в серии, посвященной латышским народным сказкам.

В программе выпуска монет 2017 года запланирован также выпуск монеты, посвященной творчеству поэта Эдуарда Вейденбаума, монеты, посвященной латышским народным песням, монеты, посвященной столетию конгресса латгальских латышей, и инновационной монеты.

Банк Латвии в год выпускает пять-семь коллекционных монет с характерными для Латвии сюжетами в высоком художественном исполнении. Коллекционные монеты являются платежным средством только в выпускающей их стране, но вероятность их реального обращения очень мала, так как по сути это произведения искусства, очень востребованные нумизматами.

В 2014 и 2015 гг. Банк Латвии выпустил шесть, а в 2016 году - семь коллекционных монет.