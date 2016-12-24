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Противники объединения школ оспорили решение Административного районного суда, которым отклоняется требование отменить постановление Мадонской думы о реорганизации 1-й и 2-й городских школ путем их объединения.

Этот иск районный суд принял и направил на рассмотрение в Административный окружной суд, пояснил присяжный адвокат Янис Авотиньш.

Как сообщалось, родители учащихся 1-й и 2-й городских средних школ и общество поддержки 2-й Мадонской средней школы в сентябре подали в Административный районный суд иск, в котором просили отменить решение Мадонской краевой думы от 31 марта о реорганизации обеих школ путем их объединения.

27 октября суд возбудил по иску дело, которое будет рассматриваться 25 ноября.

"Это первое дело о реорганизации, объединении и закрытии школ, которое возбуждено в суде", - подчеркнул Авотиньш, добавив, что ранее суд отказывался рассматривать столь важный вопрос, ссылаясь на то, что решения самоуправлений о закрытии, объединении или реорганизации учебных заведений являются вопросом внутреннего управления и не подлежат рассмотрению в административном суде.

Принимая решение об объединении школ, городская дума сослалась на демографическую ситуацию в городе и крае, а также необходимость привести в порядок и в будущем рационально использовать здания школ, в том числе совершенствуя их материально-техническую базу.