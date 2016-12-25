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Перед присвоением гражданства Латвии известного танцовщика и актера Михаила Барышникова проверят латвийские спецслужбы.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) запросило информацию у Полиции безопасности, у Службы военной разведки и безопасности и Бюро Сейма по защите Сатверсме. Также информация запрошена у Управления финансовой полиции, у информационного центра Министерства внутренних дел, у Управления мест заключения, у Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, у Таможенной полиции, у Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС), у СГД и у Государственной погранохраны, рассказали в УДГМ.

Закон предусматривает, что гражданство Латвии не присуждается человеку, если его поведение или действия представляют угрозу для латвийского государства и общественной безопасности, если это лицо после 1990 года высказывало идеи в поддержку тоталитаризма или терроризма. Также гражданство не может получить лицо, связанное с легализацией преступно нажитых средств, не выполняющее свои налоговые обязательства перед государством и тот, кто в советские времена был секретным сотрудником КГБ.

Как сообщалось, Сейм 22 декабря передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией родившемуся в Латвии известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Как ранее сказал председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис, в соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от Управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.

Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии, добавил он.