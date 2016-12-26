Латвийская армия проверяет боеспособность: население просят не волноваться (13)
Завершая цикл военных учений Национальных вооруженных сил (НВС) в этом году, во время праздничных выходных будут продолжаться проверки боеспособности латвийской армии.
Цель ученый - проверить и произвести на практике готовность армии к отражению атаки и боеготовность вооруженных сил.
НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям в движении транспорта в ходе прохождения по автодорогам колонны военной техники.
Сопровождает военнизированную колонну Военная полиция и координационный центр по передвижению.
Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.
Жителей также призывают не беспокоиться, видя перемешение военнослужащих и земессаргов вне армейских полигонов и развертывания полевых лагерей в различных местах Латвии.
Ziņa: Bruņoto spēku vienībās tiek veikta reaģēšanas spēju pārbaude: https://t.co/j581l7blKx pic.twitter.com/3ZOU6DDuJt— NBS (@Latvijas_armija) December 24, 2016