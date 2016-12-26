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Завершая цикл военных учений Национальных вооруженных сил (НВС) в этом году, во время праздничных выходных будут продолжаться проверки боеспособности латвийской армии.

Цель ученый - проверить и произвести на практике готовность армии к отражению атаки и боеготовность вооруженных сил.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям в движении транспорта в ходе прохождения по автодорогам колонны военной техники.

Сопровождает военнизированную колонну Военная полиция и координационный центр по передвижению.

Военные призывают автоводителей при приближении военной техники соблюдать правила дорожного движения и не мешать ходу колонны, например, не пытаться обогнать ее.

Жителей также призывают не беспокоиться, видя перемешение военнослужащих и земессаргов вне армейских полигонов и развертывания полевых лагерей в различных местах Латвии.