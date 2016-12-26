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В конце минувшей недели эвакуации были подвергнуты магазины Prisma не только в столице Латвии, но и магазины этой торговой сети в Эстонии, в частности эвакуации и проверки были проведены в Тарту, Таллине и Нарве, сообщает эстонский медиаресурс Postimees Online.

Поэтому, как пишет латвийский портал Skaties.lv целью злоумышленников могла быть именно торговая сеть Prisma.

Согласно информации Postimees угрозы поступали на электронную почту полиции и в офис магазина Prisma.

Содержимое посланий сейчас не раскрывается, так как электронные письма, скорее всего отсылались из шифрованных серверов. Между тем латвийская полиция отказывается предоставлять публичные комментарии.

Напомним, эвакуации в торговых центрах Риги, в том числе те, где находятся магазины Prisma, на прошлой неделе проходили практически ежедневно.