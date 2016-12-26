В Латвии растет число бедных: люди не могут оплатить жилье (31)
На фото: продовольственный пакет для нуждающихся жителей
В ноябре в Латвии продолжало расти число зарегистрированных нуждающихся людей, сообщает Министерство благосостояния.
В ноябре статус нуждающихся имели 2,36% населения, в октябре - 2,34%.
В сентябре нуждающихся было 2,31%, в августе и июле - 2,26%, а в июне - 2,37%.
В ноябре в Латвии было 46 060 нуждающихся, что на 276 больше, чем в октябре.
Однако, по данным Центрального статистического управления, в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась и численность населения Латвии - на 1500 человек. В ноябре в стране проживало 1 955 700 человек.
В ноябре немного снизилась сумма средств, истраченных самоуправлениями на пособия по социальной помощи. Истрачено 2,81 млн евро по сравнению с 2,85 млн в октябре. Снизилось и число получателей пособий - до 43 600 человек, на 2500 человек.
Больше всего денег истрачено на квартирные пособия - в ноябре 1,18 млн евро, в октябре 1,02 млн евро, в сентябре 900 тыс. евро, в августе 816 289 евро.
В прошлом году количество нуждающихся в Латвии уменьшилось на 0,7 процентного пункта.
+++ Ну не может быть , денег столько , что решили построить вторую железную дорогу , несмотря на то что и возить то по ней некого , скупили весь военный утиль в Европе , есть желание построить самый дорогой концертный зал , так что это клевета , завистники , это всё кремлёвская пропаганда ...