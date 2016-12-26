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На фото: продовольственный пакет для нуждающихся жителей

В ноябре в Латвии продолжало расти число зарегистрированных нуждающихся людей, сообщает Министерство благосостояния.

В ноябре статус нуждающихся имели 2,36% населения, в октябре - 2,34%.

В сентябре нуждающихся было 2,31%, в августе и июле - 2,26%, а в июне - 2,37%.

В ноябре в Латвии было 46 060 нуждающихся, что на 276 больше, чем в октябре.

Однако, по данным Центрального статистического управления, в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась и численность населения Латвии - на 1500 человек. В ноябре в стране проживало 1 955 700 человек.

В ноябре немного снизилась сумма средств, истраченных самоуправлениями на пособия по социальной помощи. Истрачено 2,81 млн евро по сравнению с 2,85 млн в октябре. Снизилось и число получателей пособий - до 43 600 человек, на 2500 человек.

Больше всего денег истрачено на квартирные пособия - в ноябре 1,18 млн евро, в октябре 1,02 млн евро, в сентябре 900 тыс. евро, в августе 816 289 евро.

В прошлом году количество нуждающихся в Латвии уменьшилось на 0,7 процентного пункта.