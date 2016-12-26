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В следующем году больше всего вырастут бюджеты обороны и общественного порядка, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Оборонный бюджет в будущем году увеличится на 27,9% - с 352 млн евро в этом году до 450 млн евро в следующем году. Дополнительные средства в бюджете следующего года предусмотрены для повышения боеспособности, вооружения и снабжения Национальных вооруженных сил, а также перевооружения подразделений Земессардзе.

Бюджет общественного порядка и безопасности в 2017 году увеличится на 18,2% - с 495 млн до 585 млн евро. Дополнительные средства будут направлены на борьбу с терроризмом, повышение эффективности деятельности Полиции безопасности, укрепление границ, реформу оплаты труда пожарных, спасателей, полицейских и пограничников.

Прирост бюджета социальной защиты в следующем году составит 7,5% - с 2,65 млрд до 2,85 млрд евро. Дополнительные средства будут направлены на поддержку альтернативных форм семейного ухода, потерявших кормильцев детей и др. цели.

Бюджет здравоохранения в 2017 году вырастет на 6,4% - с 750 млн до 798 млн евро в следующем году. Дополнительные средства будут направлены на реформу здравоохранения, уменьшение очередей на амбулаторные и стационарные услуги, повышение доступности специалистов.

Бюджет образования в следующем году увеличится на 2,5% - с 667 млн до 684 млн евро. Дополнительные средства будут направлены на введение новой модели оплаты труда педагогов, изучение латышского языка и др. цели.

В конце ноября Сейм утвердил государственный бюджет на 2017 год, доходы которого запланированы в размере свыше 8 млрд евро, а расходы - в размере около 8,4 млрд. евро. По сравнению с 2016 годом доходы госбюджета в будущем году вырастут на 664 млн евро, расходы - на 680 млн евро.

фото: LETA