Участие НВС в международных учениях обойдется в 10 млн евро (3)

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Общество | 27 декабря 2016 года, 07:15

В следующем году для участия латвийских солдат в международных операциях запланировано финансирование в размере 10,3 млн евро, сообщает Минобороны.

Как указали в ведомстве, в будущем году Латвия продолжит участие во всех текущих операциях.

В настоящее время солдаты Национальных вооруженных сил участвуют в антипиратской операции ЕС "Atalanta", обучающей миссии ЕС в Мали, в операции НАТО в Афганистане "Resolute Support", в операции военно-морских сил ЕС в Средиземном море "Sophia", в операции против террористической организации "Исламское государство" "Inherent Resolve" в Ираке и операции по стабилизации в Мали "Minusma" под руководством ООН.

В настоящее время наиболее широко Латвия представлена в операции в Афганистане, где службу несут несколько десятков латвийских солдат. На прошлой неделе Сейм продлил срок участия Латвии в этой операции до 31 декабря 2020 года.

Комментарии 3
Никита1 час назад
В очередной раз англоССаксы разоряют и разоряют остатки Прибалтийской экономики.
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Семен55 минут назад
"За участие в военных конфликтах, боевых действиях предусмотрена уголовное статья". То, что Латвия посылает контингент за контингентом-это нормально и никак не преследуется, это нормально?
То, что тратится бесцельно, и так же разворовывается в МО и генералитете-это тоже хорошо?
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Если несколько лесятков солдат - 1 час назад
- это наиболее широко, то по 10-20 бедолаг в остальных "миссиях" - это узко или средне? То есть в 6 странах около трехсот-четырехсот человек поглощают такой бюджет?
Эта военная сфера - наиболее безучётная, вот где можно в мутной воде рыбку ловить.
И съесть. И сесть. И ни одна собака не пронюхает. Мафия!
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