Участие НВС в международных учениях обойдется в 10 млн евро (3)
В следующем году для участия латвийских солдат в международных операциях запланировано финансирование в размере 10,3 млн евро, сообщает Минобороны.
Как указали в ведомстве, в будущем году Латвия продолжит участие во всех текущих операциях.
В настоящее время солдаты Национальных вооруженных сил участвуют в антипиратской операции ЕС "Atalanta", обучающей миссии ЕС в Мали, в операции НАТО в Афганистане "Resolute Support", в операции военно-морских сил ЕС в Средиземном море "Sophia", в операции против террористической организации "Исламское государство" "Inherent Resolve" в Ираке и операции по стабилизации в Мали "Minusma" под руководством ООН.
В настоящее время наиболее широко Латвия представлена в операции в Афганистане, где службу несут несколько десятков латвийских солдат. На прошлой неделе Сейм продлил срок участия Латвии в этой операции до 31 декабря 2020 года.
То, что тратится бесцельно, и так же разворовывается в МО и генералитете-это тоже хорошо?
Эта военная сфера - наиболее безучётная, вот где можно в мутной воде рыбку ловить.
И съесть. И сесть. И ни одна собака не пронюхает. Мафия!