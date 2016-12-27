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В следующем году для участия латвийских солдат в международных операциях запланировано финансирование в размере 10,3 млн евро, сообщает Минобороны.

Как указали в ведомстве, в будущем году Латвия продолжит участие во всех текущих операциях.

В настоящее время солдаты Национальных вооруженных сил участвуют в антипиратской операции ЕС "Atalanta", обучающей миссии ЕС в Мали, в операции НАТО в Афганистане "Resolute Support", в операции военно-морских сил ЕС в Средиземном море "Sophia", в операции против террористической организации "Исламское государство" "Inherent Resolve" в Ираке и операции по стабилизации в Мали "Minusma" под руководством ООН.

В настоящее время наиболее широко Латвия представлена в операции в Афганистане, где службу несут несколько десятков латвийских солдат. На прошлой неделе Сейм продлил срок участия Латвии в этой операции до 31 декабря 2020 года.