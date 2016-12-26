Выгорание на работе: в Латвии покончили с собой двое полицейских (14)
В этом году двое сотрудников Госполиции совершили самоубийство, что в три раза меньше, чем в прошлом году. В свою очередь в других службах МВД случаев сведения счетов с жизнью не зафиксировано.
Напомним, в начале 2016 года начальник Госполиции Интс Кюзис сообщил, что в 2015 году самоубийство совершили шесть работников МВД, что стало небывалым случаем в истории ГП. "Это очень тревожное число", — добавил тогда он.
Анализируя причины самоубийств, полиция пришла к выводу, что чаще они были социально-экономическими — кредиты, зависимость, проблемы в семейной жизни.
Пресс-представитель ГП Сигита Пилдава указала, что в этом году в обоих случаях полицейские совершили самоубийство по личным мотивам, но конкретные причины полиция разглашать не будет.
В связи с этими событиями в Госполиции прошли несколько совещаний и консультаций с психологами, чтобы понять причины ухода полицейских из жизни.
В колледже ГП для начальников были организованы курсы о том, как распознать риски самоубийства и как об этих проблемах говорить со своими подчиненными.
Также полицейским была обеспечена возможность отправиться в санаторий, где по специальной реабилитационной программе им помогали разрешить проблему выгорания и усталости на работе. "К сожалению, такая проблема существует во всем мире и полицейский не предохранен от ежедневного стресса даже в развитых странах", - считает Пилдава.
У нас с развитием капитализма исчезло профилактическое направление в медицине, осталась одна "рехабилитация", которая
может только немного поддержать потерявших здоровье людей.
Надо предотвращать тяжёлые болезни, в том числе профессиональные, а реабилитация после тяжёлых болезней - запоздалая, хотя и нужная мера. Государственные санатории-профилактории - для работающих!