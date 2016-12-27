Треть жителей Латвии готова переехать на Запад (3)
Общество | 27 декабря 2016 года, 13:49
Почти треть населения Латвии готова отправиться жить в одну из западных стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS.
30% жителей Латвии оказались готовы к переезду на Запад, если бы у них была такая возможность, но 60% дали отрицательный ответ. Еще 9% не смогли дать на заданный вопрос конкретного ответа.
Как показывает динамика аналогичных опросов, больше всего желающих уехать за границу было в 2009 году - 52% жителей Латвии. С тех пор этот показатель постоянно снижался.
В прошлом году у сына моей подруги практически весь выпускной класс разъехался кто куда. Летом готовятся новые уезжающие. И останутся тут пенсионеры, прикованные к кроватям и правители с чиновниками.
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Мне и на родине хорошо,в Латвии....одно мешает,это правящее ворьё и дубьё.
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думаю уже больше трети моложёжи уехали. многие готовятся, в основном в силу немощи не планируют уехать пенсионеры, думаю даже чиновники мечтают свалить, только вот наворовать стремятся побольше, а дети многих уже там
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