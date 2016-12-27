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Почти треть населения Латвии готова отправиться жить в одну из западных стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS.

30% жителей Латвии оказались готовы к переезду на Запад, если бы у них была такая возможность, но 60% дали отрицательный ответ. Еще 9% не смогли дать на заданный вопрос конкретного ответа.

Как показывает динамика аналогичных опросов, больше всего желающих уехать за границу было в 2009 году - 52% жителей Латвии. С тех пор этот показатель постоянно снижался.