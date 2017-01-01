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С января 2017 года из бюджета рижского самоуправления будут выделены средства на бесплатное питание в детских садах города для детей из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей, сообщает портал Рижского самоуправления riga.lv.

Так, со следующего года из городского бюджета дополнительно будет оплачиваться питание (завтрак, обед, полдник) всем учащимся, которые в муниципальных или частных учебных заведениях на административной территории Риги осваивают лицензированную программу дошкольного образования. Бесплатное питание будет предоставляться в случае, если семья по решению рижской Социальной службы получила статус нуждающейся или малообеспеченной или же является многодетной.

Статус многодетной семьи будет присуждаться на основании данных Единой информационной системы Рижской думы.

Многодетными считаются семьи, на попечении которых находятся по крайней мере три ребенка, в том числе браться, сестры, сводные братья и сестры, а также приемные дети (включая совершеннолетних, если они получают среднее образование).

Информацию о том, будет ли оплачиваться питание ребенка из бюджета самоуправления, родители получат вместе с ежемесячной квитанцией, где будет сделана отметка - 100%-я скидка на услуги питания. Эту квитанцию получат и родители, чьи дети посещают дошкольные группы Рижских муниципальных общеобразовательных учебных заведений. В свою очередь родители детей, которые посещают частные детские сады, информацию об уплаченных из бюджета самоуправления завтраках, обедах и полдниках получат у руководителя учреждения.

Согласно данным Департамента благосостояния Рижской думы на 2 ноября 2016 года, статусу детей из нуждающихся или малообеспеченных семей соответствует 687 детей, из которых 651 ребенок посещает муниципальные детсады, 24 ребенка – дошкольные группы в школах и 12 детей ходят в частные детские сады.

Более подробную информацию об оплачиваемой Рижской думой услуге питания для учащихся дошкольных образовательных учреждений из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей можно найти на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы e-skola.lv.