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Государственная служба качества образования (ГСКО) за последние несколько месяцев получила три жалобы о возможной нелояльности педагогов. Учителей и директоров школ обвинили в прославлении СССР, выражении неуважения к Латвийской Республике, парламенту и правительству, а также в использовании на уроках литературы, изданной в России, сообщает газета Latvijas avīze.

Однако, как отмечает издание, данные жалобы по поводу нелояльности учителей оказались необоснованными.

Как рассказала представитель ГСКО Яна Вейнберга, вопрос об увольнении кого-либо из педагогов, как это предусмотрено изменениями в Законе об образовании, пока не рассматривается.

Как сообщили в ГСКО, первая жалоба касалась возможной нелояльности государству директора школы, которая якобы прославляет Советский Союз, выражает неуважение к Латвии, ее государственной символике и языку. Во время проверки эти факты не подтвердились, однако ГСКО обнаружила, что часть учащихся данной школы не знает латышский язык на достаточно высоком уровне.

Также получена жалоба от родителей одного из учеников о случае, когда учитель во время урока критиковал правительство. Другие учащиеся школы утверждали, что в школе есть учитель, который не относится с уважением к "нашей стране, Сейму и правительству".

ГСКО попросила директора школы до 30 декабря подать дополнительные сведения и разъяснения об отношении этого педагога к Латвийской Республике, Сейму и правительству. После получения объяснений от директора школы служба даст оценку поступкам учителя.

Представитель ГСКО отметила, что критику правительства, возможно, следует расценивать как нарушение норм профессиональной этики педагога, но не как нелояльность Латвийской Республике и Конституции. По ее словам, этические нормы в данном случае могли быть нарушены, потому что учитель не просто критиковал правительство, а "высказывался о нем очень некорректным образом, фактически обругал".

"Речь идет не о том, что нельзя критиковать, а о том, что учитель должен думать, каким образом и в каком контексте эту критику высказывать", - указала представитель ГСКО.

Третья проверка связана с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы. ГСКО попросит Государственный центр содержания образования дать оценку тому, насколько эта дополнительная литература соответствует стандартам основного образования и допустимо ли ее использование на уроках. После этого ГСКО примет решение о дальнейших действиях.

Однако, при проведении проверки в данной школе ГСКО обнаружила, что уроки истории конкретный педагог проводит на русском языке, что противоречит лицензированной программе образования.