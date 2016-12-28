Рига принимает съезд общины Тезе: прибыло 15 000 участников со всего мира
Сегодня в Риге состоится 39-ая молодежная встреча, которую организует община Тезе (Тaize), на которую прибудут 15 000 юношей и девушек со всего мира.
В приеме молодежи задействованы около 900 волонтеров из разных стран, которые в Ригу прибыли уже 26 декабря.
В прошлом году такая встреча прошла в испанской Веленсии и там было принято решение о проведении сбора в столице Латвии. Рижский архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич в своем Твиттере тогда написал: "В завершение 2016 года и ожидании 2017 мы примем всю молодежь Европы, которую здесь соберет община Тезе. Будем гостеприимными!"
Примечательно, что в Ригу изъявили готовность приехать 14 тысяч юношей и девушек – примерно столько же, сколько обычно бывает участников конгрессов общины в других европейских столицах.
Это значит, что Рига вызывает огромный интерес у молодежи – "все хотят видеть, как мы живем, кто мы", пояснил музыкант Григорий Салнитис, который ранее призывал рижан дать приют зарубежным гостям.
Съезд общины Тезе – не только религиозное мероприятие. По оценке Салнитиса, оно похоже на латышский Праздник песни, приносит такое же воодушевление и единение. На собрании общины уделяется много внимания музыке и сосредоточению в молчаливой молитве.
Напомним, Балтийская региональная встреча общины Тезе проводилась в Риге осенью 2014 года. В тот раз около 1000 молодых людей из 16 европейских стран приняло в ней участие.
Христианская община Тезе носит имя города во Франции, где после Второй мировой войны протестант-кальвинист Роже Луи Шютц-Марсош собрал единомышленников и учредил необычную религиозную общину, похожую на монашеский орден. Ее основные принципы - "Правила Тезе" - основаны на нестяжании, трудолюбии и милосердии. Брат Роже погиб в 2005-м, на 91-м году жизни, от рук душевнобольной, которая напала на него с ножом. Его дело продолжают последователи.
Во время молодежной встречи Тезе в Риге будет ограничено движение
В связи молодежной встречи, уже с 7 часов утра 28 декабря до 18 часов вечера 1 января будет закрыто движение транспорта (за исключением автотранспорта участников мероприятия, оперативного и общественного транспорта) на ул. Гростонас на участке от ул. Малпилс до ул. Яниса Дикманиса и на автостоянке около площади Стрелков.
До 18 часов вечера 1 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств (за исключением автотранспорта участников мероприятия, оперативного и общественного транспорта) на булв. Аспазии (со стороны парка) на участке от ул. Кр. Барона до площади около памятника Свободы и на булв. Зигфрида Анны Мейеровица (со стороны парка) на участке от площади около памятника Свободы до ул. Кр. Валдемара.
В свою очередь с 7 часов утра 28 декабря до 18 часов вечера 1 января запретят остановку и стоянку транспортных средств:
на обеих сторонах набережной канала Зунда на участке от ул. Паула Валдена до съезда с Вантового моста к Кипсале;
на ул. Паула Валдена на участке от ул. Кипсалас до набережной канала Зунда;
на правой стороне ул. Гростонас на участке и в направлении от ул. Яниса Дикманиса до ул. Спорта (кроме мест стоянок, расположенных за пределами проезжей части);
на правой стороне ул. Земитана в направлении от ул. Кр. Барона до ул. А. Чака;
на ул. А. Чака на участке длиной 20 метров от перекрестка с ул. Земитана и от здания № 143 на ул. А. Чака до ул. Пернавас;
на правой стороне ул. Спорта в направлении от ул. Гростонас до ул. Сканстес;
на правой стороне ул. Рупниецибас (кроме мест стоянок, расположенных за пределами проезжей части);
на левой стороне ул. Рупниецибас на участке длиной 20 метров, начиная от перекрестка с ул. Элизабетес.