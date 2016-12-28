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Сегодня в Риге состоится 39-ая молодежная встреча, которую организует община Тезе (Тaize), на которую прибудут 15 000 юношей и девушек со всего мира.

В приеме молодежи задействованы около 900 волонтеров из разных стран, которые в Ригу прибыли уже 26 декабря.

В прошлом году такая встреча прошла в испанской Веленсии и там было принято решение о проведении сбора в столице Латвии. Рижский архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич в своем Твиттере тогда написал: "В завершение 2016 года и ожидании 2017 мы примем всю молодежь Европы, которую здесь соберет община Тезе. Будем гостеприимными!"

Примечательно, что в Ригу изъявили готовность приехать 14 тысяч юношей и девушек – примерно столько же, сколько обычно бывает участников конгрессов общины в других европейских столицах.

Это значит, что Рига вызывает огромный интерес у молодежи – "все хотят видеть, как мы живем, кто мы", пояснил музыкант Григорий Салнитис, который ранее призывал рижан дать приют зарубежным гостям.

Съезд общины Тезе – не только религиозное мероприятие. По оценке Салнитиса, оно похоже на латышский Праздник песни, приносит такое же воодушевление и единение. На собрании общины уделяется много внимания музыке и сосредоточению в молчаливой молитве.

Напомним, Балтийская региональная встреча общины Тезе проводилась в Риге осенью 2014 года. В тот раз около 1000 молодых людей из 16 европейских стран приняло в ней участие.

Христианская община Тезе носит имя города во Франции, где после Второй мировой войны протестант-кальвинист Роже Луи Шютц-Марсош собрал единомышленников и учредил необычную религиозную общину, похожую на монашеский орден. Ее основные принципы - "Правила Тезе" - основаны на нестяжании, трудолюбии и милосердии. Брат Роже погиб в 2005-м, на 91-м году жизни, от рук душевнобольной, которая напала на него с ножом. Его дело продолжают последователи.

Во время молодежной встречи Тезе в Риге будет ограничено движение

В связи молодежной встречи, уже с 7 часов утра 28 декабря до 18 часов вечера 1 января будет закрыто движение транспорта (за исключением автотранспорта участников мероприятия, оперативного и общественного транспорта) на ул. Гростонас на участке от ул. Малпилс до ул. Яниса Дикманиса и на автостоянке около площади Стрелков.

До 18 часов вечера 1 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств (за исключением автотранспорта участников мероприятия, оперативного и общественного транспорта) на булв. Аспазии (со стороны парка) на участке от ул. Кр. Барона до площади около памятника Свободы и на булв. Зигфрида Анны Мейеровица (со стороны парка) на участке от площади около памятника Свободы до ул. Кр. Валдемара.

В свою очередь с 7 часов утра 28 декабря до 18 часов вечера 1 января запретят остановку и стоянку транспортных средств: