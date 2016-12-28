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Во вторник, 27 декабря, Аустрис Аугустс, которому в начале месяца на собранные латвийцами средства в Тартусской больнице была проведена операция по трансплантации печени, вернулся домой.

В новом видео, которое Аустрис подготовил своим друзьям и сопереживающим, молодой человек рассказал о последнем дне в больнице, а также о чувствах, которые его переполняют при отъезде из медицинского учреждения, а также после прибытия домой.

Парень радуется первым моментам на свежем воздухе после проведенных 26 дней в больнице. "Наконец-то я на воздухе. Ух, как же это здорово!", - сказал Аустрис.

Отправившись домой, Аустрис и его родители остановились на границе Латвии и Эстонии, чтобы Аустрис мог пешком пересечь пограничную зону.

Возвращению Аустриса домой радуется и его четвероногий домашний питомец, который стал бегать вокруг него и вилять хвостом.

Аустрис также добавил, что врачи были приятно удивлены его быстрым восстановлением после операции, так как обычно после трансплантации, пациенты проводят в больнице по меньшей мере 30 дней.

Аустрис еще раз поблагодарил всех, кто ему помогал и сделал для него такой "рождественский подарок".

Напомним, 30 ноября стало известно о том, что для тяжелобольного Аустриса Аугустса, которому в середине октября латвийское общество собрало на трансплантацию органа 40 000 евро, найден донор печени. Парень тут же отправился в Эстонию, где в Тартусской больнице ему была сделана срочная операция.