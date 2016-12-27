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Арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - долголетний работник Latvijas Dzelzceļš (ЛДз) Александр Красноперов, сообщил активист Владимир Линдерман, за различные нарушения сам не раз попадавший в поле зрения Полиции безопасности (ПБ).

По его словам, Красноперов, около 20 лет работавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал каким-то лицам в Россию.

После задержания Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.

Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.

В конце ноября ПБ сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках этого уголовного процесса было проведено пять обысков. В качестве меры в отношении задержанного избран арест.

В Управлении мест заключения не сообщили, находится ли названный Линдерманом человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.

Директор по безопасности ЛДз Лайнис Камалдиньш подтвердил агентству ЛЕТА, что ПБ задержала работника ЛДз, против которого начато уголовное дело о незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи иностранному государству.

"В соответствии с законом о труде трудовые отношения с работником остаются в силе, но фиксируется его отсутствие. ЛДз сотрудничает с ПБ, предоставляя необходимую информацию", - сказал Камалдиньш. Также он заверил, что при перевозке военных грузов ЛДз выполняет все требования Минобороны.

В ПБ комментариев о том, действительно ли подозреваемым по делу является названный Линдерманом Красноперов, не предоставили, указав, что следствие еще продолжается. В то же время в ПБ обратили внимание на то, что у Линдермана в данном деле нет никакого процессуального статуса и, следовательно, он не имеет доступа к информации, которая позволила бы делать объективные выводы об обстоятельствах дела. В связи с этим ПБ призывает критически оценивать высказывания Линдермана и источники, откуда он мог почерпнуть данную информацию.