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С 1 января в силу вступят требования, предусматривающие, что все собаки старше 6 месяцев должны быть чипированы и зарегистрированы в единой базе данных.

Порядок регистрации домашних (комнатных) животных определяют Правила Кабинета министров ЛР № 491: «Порядок регистрации домашних животных». Чипирование собаки осуществляет ветеринарный врач, который за дополнительную плату заносит информацию о животном в базу данных. Это владелец собаки может и в Центре сельскохозяйственных данных, заплатив за услугу 3,50 евро. Надо отметить, что чипирование собаки завершено только тогда, когда животное занесено в базу данных.

Штраф за незарегистрированную собаку для физического лица составляет 7 - 210 евро (повторно: 210 - 350 евро), для юридического лица - 15 - 350 евро (повторно: 350 - 700 евро).

фото: bezvests.lv