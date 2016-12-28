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Беженцам, прибывшим в Латвию в рамках европейской программы перемещения, сложно угодить. Часть из них хочет более высокую зарплату, другие не хотят делать малоквалифицированную работу, пишет Kasjauns.

Некоторые работодатели, которые предлагали беженцам заработок, в этом плане испытали настоящее разочарование.

Например, не устроило предложение латвийского работодателя беженца из Ирака по имени Тарик, который прибыл в Латвию, затем отправился в поисках лучшей жизни с семьей в Германию, но не получив там разрешения на работу, вернулся сюда обратно.

Владелец кафе в центре Риги предложил Тарику работу помощника повара с окладом в 410 евро. Однако он не проработал и дня.

"Он побыл полчаса и передумал. Указал, что хочет зарплату больше, чем 410 евро, конечно, мы сказали, что больше не сможем платить. Тогда он оделся и ушел", - рассказал хозяин кафе Ивар Упениекс.

Работу Тарику предложили из жалости после опубликованной в СМИ информации, что на пособие в 139 евро ему не выжить, а в Германии он получил отказ на работу в этой стране. Отношение беженца владелец кафе назвал неуважением.

"Конечно, разочарование, так как с ним уже договорились. Он давал 100%, что будет работать", - указал Упениекс.

Бизнесмена беженцы разочаровали настолько, что он больше ни одному из них работу предлагать не будет: "Ну, искатели счастья, не хотят работать!", - указал Упениекс.

Известную долю разочарования пережил и владелец салона оптики Мартиньш Коссович, который очень активно пытался помочь ищущему убежища беженцу из Эритреи Филмону. Беженец проработал два месяца, а в декабре пропал.

"В один день он сказал, что принял решение уехать, а через пару дней его уже здесь не было. Нам пришлось очень быстро закончить трудовые отношения. Филмон отправился в Германию и, как он сказал, после этого у Франции", - рассказал Косович.

Владелец салона оптики считает, что беженцу из Эритреи не было причин жаловаться на зарплату, так как он делал офисную работу.

"Признаю, что мы в него вложили намного больше, нежели в наших сотрудников, позволив привыкнуть к рабочей среде, обучению. Поэтому я испытал некую горечь, на пару дней руки опустились», - признал Косович.

Как сообщалось, за 2016 год в Государственном агентстве занятости зарегистрировались 33 человека со статусом беженца или альтернативным статусом. 18 из них получают поддержку от государства. Об этом в эфире телеканала LNT рассказала директор агентства Эвита Симсоне.

Главной проблемой искатели убежища считают требования по знанию госязыка. Кроме того, как отмечает Симсоне, различается отношение работодателей к беженцам.

Она рассказала, что на сегодняшний день работу смог найти один человек.

"В одном случае нам удалось найти для человека работу в супермаркете, где он работает помощником. Другой человек попал в швейный цех, однако ознакомившись с работой и условиями, к сожалению, он понял, что работа ему не по силам", - рассказала Симсоне.

По последним данным Управления по делам гражданства и миграции, Латвия приняла в рамках программы перемещения ЕС 169 человек, из них статус беженца получили десять, альтернативный статус - 59 человек.