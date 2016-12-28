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Вечером 31 декабря и в ночь на 1 января мобильная платформа для вызова такси Taxify планирует в четыре-семь раз увеличить стоимость своих тарифов, тем самым, превысив максимальные тарифы, согласованные с Рижской думой. Об этом сообщает la.lv.

Представители Taxify заявили, что резкое повышение тарифов в новогодние праздники будет введено, учитывая высокие запросы клиентов. Еще одна цель тарифов - мотивировать водителей, чтобы у всех клиентов, которые захотят вызвать такси, была возможность воспользоваться этой услугой.

О новых тарифах водители и клиенты будут информированы заранее по электронной почте.

Руководитель компании Taxify в Латвии Юрис Круминьш подчеркивает, что тариф Taxify всегда виден клиенту еще до вызова такси.

"Вечером 31 декабря у таксомоторных компаний вызовов значительно больше, чем в будние дни. А для таксистов это время, ночь, которое они проводят на работе, а не с семьей. Поэтому повышение тарифа - обоснованный шаг, это приемлемо для обеих сторон", - сказал Круминьш.

По его словам, компанию волнует, что среди водителей других таксомоторных фирм, не повышающих тарифы, установилась традиция - в новогоднюю ночь договориться с пассажирами о неофициальной оплате за проезд и ездить без включенного счетчика.

"По причине того, что нас заботит безопасность наших клиентов и прозрачность платежей, мы такую практику не допускаем. Именно поэтому мы решили официально повысить тарифы, чтобы все поездки были зарегистрированы", - сказал Круминьш.

В заявлении Taxify для таксистов сказано, что для водителей, работающих по программе Taxify, тарифы будут подняты в четыре-семь раз, что позволит шоферам больше заработать.

Добавим, в данный момент в Риге, согласно решению Рижской думой, максимальный тариф такси составляет 2,13 евро за посадку, 0,71 евро за километр и 0,14 евро за минуту.