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Rīgas satiksme сообщает, что в последний день уходящего года и первый день нового будут изменения в расписании общественного транспорта, использовании муниципальных автостоянок и работе центров по обслуживанию клиентов. 31 декабря и 1 января общественный транспорт (автобусы, трамваи и троллейбусы) можно использовать бесплатно. В новогоднюю ночь будут обеспечены дополнительные рейсы.

Общественный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус)

31 декабря и 1 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходных. Пассажиры смогут в эти дни ездить на общественном транспорте абсолютно бесплатно.

Чтобы обеспечить удобную транспортировку пассажиров с новогодних мероприятий, в ночь с 31 декабря на 1 января, примерно с 20:00 до 4:00 будут организованы дополнительные рейсы:

трамваи 4, 5, 6, 7, 10 и 11 маршрутов,

троллейбусы 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27 маршрутов,

автобусы 3, 11, объединенных 12, 23, 26 (по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53 маршрутов.

Центры по обслуживанию клиентов

30 декабря центр по обслуживанию клиентов, расположенный по адресу ул. Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 17:00, остальные клиентские центры будут работать в обычном режиме рабочих дней – до 19:00. Юридических лиц в предпраздничный день на улице Бривибас, 191, будут обслуживать с 8:00 до 12:00.

31декабря и 1 января все клиентские центры будут закрыты.

Автостоянки

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 31 декабря и 1 января можно будет использовать бесплатно, за исключением стоянки на ул. К. Валдемара, 5a – там придется платить за стоянку по действующим тарифам.