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Вызвавшее возмущение общественности мероприятие в ресторане "Klīversala" в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ), в ходе которого встреча Нового года была запланирована по московскому времени с речью президента России Владимира Путина, не состоится, подтвердил представитель ЛНБ Аугустс Зилбертс.

В свою очередь, учитывая прозвучавшую в публичном пространстве информацию о первоначальной программе встречи Нового года по российскому времени в "Замке света", Министерство культуры (МК) категорически осудило такие активности.

Он пояснил, что встреча "российского" Нового года и речь президента РФ была включена в первый вариант программы, которую ресторану Klīversala полтора месяца назад предоставили организаторы мероприятия агентство Sweet Events.

В свою очередь, когда руководство ЛНБ было извещено о таком варианте новогоднего праздника, эта программа была сразу же отклонена, как недопустимая.

По мнению руководства ЛНБ, такого рода мероприятия идут вразрез с образом учреждения национального значения, ценностями, целями и миссии.

Как сообщила руководитель отделения по общественным отношениям Министерства культуры Лита Кокале, также и в письме ЛНБ и ресторана Klīversala в адрес руководства Министерства культуры сказано, что в помещениях библиотеки не допустима организация мероприятий, которые противоречат ценностям Латвии и их сохранению.

Также в письме сказано, что планируя любое мероприятие в стенах библиотеки, которая выполняет образовательную миссию жителей Латвийского государства, а также является интеллектуальным центром национального значения, особое внимание следует уделять содержанию, в том числе и в отношении проводимых частными организациями коммерческих мероприятий.