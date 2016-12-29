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Сегодня ночью примерно в 1:50 в бэби-боксе Резекненской больницы был оставлен новорожденный мальчик весом 2,8 кг, сообщила представитель больницы Лаура Сондоре-Строде.

Младенец помещен в детское отделение больницы, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Оформляются необходимые документы для доставки ребенка в Восточнолатвийский перинатальный центр.

Бэби-бокс в Резекненской больнице был открыт в 2012 году. Вскоре после открытия здесь был оставлен один ребенок, которого позже забрала родная бабушка, и второй - в феврале 2016 года.