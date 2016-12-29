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После начала конфликта на Востоке Украины, а также присоединения Крыма Россией многие эксперты высказывают мнение, что подобный сценарий может быть разыгран и в странах Балтии. Об этом в своей статье на Inosmi.ru пишет польский журналист Земовит Щерек.

Он самостоятельно отправился в Латвию, чтобы выяснить, какие настроения преобладают среди жителей страны.

"Эти сценарии всегда похожи друг на друга: в Латгалии, русскоязычном восточном регионе Латвии, появляются российские агитаторы и подстрекают местных жителей к бунту против Риги. Дальше события разворачиваются по украинскому образцу: российские "зеленые человечки" вместе с локальными активистами захватывают здания в латгальских городах, блокируют транспортные магистрали - и вот готова Латгальская Народная Республика. НАТО в этих сценариях долго не может понять, как реагировать, ведь теоретически Россия на Латвию не напала: "зеленые человечки" одеты в форму, которую, как однажды отметил Владимир Путин, можно купить в любом "Военторге". Кажется, что приговор латышам уже вынесен. По крайней мере во многих западных изданиях, которые все чаще пишут том, что "Латвия станет следующей"", - пишет Щерек.

Он приводит слова рижского журналиста Ансиса, который уже 10 лет служит в Национальных вооруженных силах.

"Недавно тактика изменилась. Раньше мы отрабатывали охрану контрольно-пропускных пунктов или участников демонстраций. Сейчас нас учат другому: как отбивать захваченные террористами здания, устраивать засады на дорогах, обстреливать конвои из гранатометов. В целом — как изматывать захватчиков, пока не придет натовское подкрепление", - рассказал Ансис.

На вопрос, есть ли у захватчиков имя, он отвечает: "Сами знаете кто".

Журналист портала расследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге отметила, что русские консервативные организации часто получают поддержку от латвийских сил правого толка.

" Кремль играет на "семейных ценностях", а к этому добавляются другие темы, например, нетерпимость к гомосексуалистам, все это входит в состав мифа о "прогнившем Западе". Некоторые латыши принимают российский дискурс", - сказала она.

Молодой человек Янис, работающий в McDonald’s, считает, что живущте в Латвии русские должны пойти навстречу государственным ценностям.

"Русские всегда здесь были, что поделаешь. Но если они хотят тут жить, пусть хотя бы учат латышский. 25 лет независимости, come on, неужели мало, чтобы выучить язык? На Украине им проще. У нас все же больше противоречий. Но многие русские ассимилируются, не каждый замыкается в собственной национальной идентичности", - сказал Янис.

Журналист из Краславы Марина Нипане рассказала, что на востоке страны становится популярной концепция не латыша, а латвийца.

"Латвиец лоялен Латвии, но сохраняет свою идентичность и свой собственный язык: русский, белорусский или польский", - отметила она.

Политолог и эксперт по вопросам безопасности Мартин Хирс в свою очередь подчеркнул, что На вопреки мнению, что русские в Латвии только и мечтают, чтобы присоединиться к России, это не так.

"Все опросы общественного мнения показывают, что жители Латгалии не стремятся в Россию. Они даже все реже носят на людях георгиевские ленточки, с тех пор как те стали символом сепаратизма. Впрочем, народ здесь не очень активен или склонен к протестным настроениям. На митинги выходит от нескольких десятков до нескольких сотен людей. Это не тот менталитет", - сказал Хирс.

С ним соглашается и Инга Спринге.

"В последнее время столько западных журналистов просило меня связать их с кем-нибудь в Латгалии, что мне уже неудобно перед латгальскими коллегами. Они приезжают и ищут сенсаций, а наши смотрят на них, как на идиотов. Я не знаю. Может, Россия как-нибудь на нас нападет, но истерики нам уже хватит. Они тут проездом, а мы здесь живем. Нам остается сохранять ясность мыслей и реагировать, когда угроза будет реальной. Что мы еще можем сделать", - сказала Спринге.

Напомним, в феврале этого года британский телеканал BBC выпустил фильм "Третья мировая война: в командном пункте", по сюжету которого Россия использует волнения в восточной Латвии для вторжения в страну, после чего разворачивается Третья мировая война.

Фильм BBC вызвал широкий общественный и политический резонанс.