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После сообщений о том, что сервис таксомоторных услуг Taxify планирует повысить для рижан в 4-7 раз тарифы в новогоднюю ночь, мэр Риги Нил Ушаков провел переговоры с основателем сервиса Мартином Виллигом. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пообщался по телефону с Мартином Виллигом, основателем сервиса Taxify. Компания заявила, что не будет повышать в 4-7 раз тарифы в эту Новогоднюю ночь, так как это противоречит текущим правилам.

Я благодарен Taxify за скорость реакции и за уважение к существующим правилам.

От себя хочу добавить, что я лично согласен с логикой предложения Taxify. Есть предприниматели, которые считают, что, например, в новогоднюю ночь, имеет смысл поднимать разово тарифы, чтобы обеспечить спрос и чтобы дать водителям дополнительный заработок. Такое право у них должно быть. И Рижская дума готова искать юридические решения и менять нынешние правила. Но пока правила не изменены – соблюдать их должны все", - написал Ушаков.

Как ранее писал Mixnews.lv, Taxify распространила заявление, в котором сказано, что для водителей, работающих по программе Taxify, тарифы будут подняты в 4-7 раз, что позволит шоферам больше заработать.

"Когда получаете вызов, сразу звоните клиенту и информируйте его, что Taxify повысил тарифы, и поездка можно обойтись, иногда, в 5 раз дороже, чем в будни. Это связано с тем, что запросы на услуги такси в новогоднюю ночь как минимум в 10 раз выше, чем в обычные выходные… Во время наплыва звонков клиенты Taxify не смогут выбрать конкретное такси. Заказ будет автоматически отправлен ближайшему таксисту. Это будет сделано для повышения эффективности, сокращения время прибытия автомобиля и для выполнения большего количества заказов", — указывалось в заявлении компании.

Сейчас в Риге, согласно правилам Рижской думы, максимальный тариф такси составляет 2,13 евро за посадку, 0,71 евро — за километр, и 0,14 евро — за минуту.

фото: Postimees/LETA