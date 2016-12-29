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Несмотря на уже выделенные на повышение зарплат учителей 45 млн евро, в будущем году Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) продолжит настаивать на увеличении зарплат и повышении ставок.

Как рассказала председатель ЛПРОН Инга Ванага, профсоюзу в будущем году важно сотрудничать с Министерством образования и науки (МОН), Латвийским союзом самоуправлений и Латвийской ассоциацией руководителей образования, чтобы общими силами повышать престиж профессии учителя.

"Несмотря на дополнительные 45 млн евро, мы не можем дистанцироваться от того, чтобы добиваться равноправия в формировании зарплат и ставок", - сказала Ванага, добавив, что нужен более сбалансированный подход к категориям качества.

"Также хотелось бы значительно лучшего социального диалога с МОН, чтобы реформы, которые намечены, были профессиональными, своевременными и не поспешными", - сказала глава ЛПРОН.

Она добавила, что самым большим вызовом будущего года будет новое, основанное на компетенциях содержание образования. ЛПРОН будет следить за тем, чтобы Кабинет министров утвердил график повышения зарплат учителей.