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Эксперты туристического сервиса «Туту.ру» вычислили наиболее экономичные направления перелетов в новогодние праздники по России и за рубеж.

Топ-10 бюджетных заграничных маршрутов возглавило путешествие из Москвы в Ригу. Средняя цена авиабилета (туда и обратно) составит 19,5 тысячи рублей (288.99 евро).

На втором и третьем местах — вылеты из российской столицы в Берлин и Дюссельдорф (20 и 21 тысяча рублей соответственно (296.40 и 311.22 евро)). На четвертой позиции находится направление Санкт-Петербург — Прага, которое обойдется примерно в 22,4 тысячи рублей (331.96 евро) в оба конца.

Замыкает пятерку перелет из Москвы в черногорский город Тиват ценой в 23,3 тысячи рублей (345.30 евро). В десятку в порядке убывания также были включены авиабилеты из столицы в Мюнхен, Вену, Прагу, Женеву и Милан.

Лидером по экономичности среди российских направлений в зимние праздники стали рейсы Москва — Петербург. Средняя цена такого путешествия туда-обратно равняется 5,3 тысячи рублей (78.55 евро).