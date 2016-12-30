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Титул "Человек Европы в Латвии" получил в этом году квантовый физик, математик Андрис Амбайнис.

Свой выбор латвийцы обосновали тем, что Амбайнис - выдающийся ученый, пример которого вдохновляет. Он - яркий пример того, как достижения латвийской науки могут прозвучать во всем мире.

Стоит отметить, что Андрис Амбайнис на этой неделе стал гостем дискуссии радиостанции Baltkom, которая была посвящена теме "Время".

В первую тройку по результатам голосования вошли также совладелец ООО "Mikrotikls" Арнис Риекстиньш и министр культуры Даце Мелбарде.