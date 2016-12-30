Общество |

В связи с празднованием Нового года с 22:00 вечера 30 декабря до 18:00 вечера 1 января будет закрыто движение транспорта (исключая транспортные средства с пропусками):

на участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас;

на участке Полю гате от Набережной 11 ноября до ул. Пилс;

на участке Бискапа гате от площади Гердера до Набережной 11 ноября;

на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа гате и до Полю гате).

В указанный период времени будет организовано движение в двух направлениях на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба.

С 18:00 вечера 31 декабря до 12:00 дня 1 января будет закрыто движение транспортных средств на участке ул. Калькю от Набережной 11 ноября до ул. Кунгу.

Ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Набережной 11 ноября и на прилегающей к ней параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) будут введены уже с 20:00 вечера 30 декабря.