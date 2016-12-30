Самый богатый пенсионер получает 19 000 евро (7)

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Общество | 30 декабря 2016 года, 10:23

В уходящем году самая большая начисленная пенсия составила 6000 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

В следующем году сумма самых больших начисленных Государственным агентством социального страхования (ГАСС) пенсии составит 4400, 4100,3900 и 3500 евро.

По данным ГАСС, самые большие пенсии в Латвии составляют 19 000 евро, 6600 евро, 6500 евро, 6000 евро и 5200 евро.

В числе самых богатых пенсионеров Латвии: бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, мэр Вентспилса Айварс Лембергс (они получают около 6000 евро).

Согласно статистическим данным, пенсии, превышающие 1500 евро, в Латвии получают 1473 человека.

Комментарии 7
Ахмед2 часа назад
Бывшие герои -стахановцы, ударники капиталистического труда.Чтоб собрать денюжку для их пенсиона,ее нужно у кого отнять.Все верно, как в писании сказано:" Кому -бублик, кому -дырку от бублика. Это и есть Латвийская республика".В.В.Маяковский
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всемдобра2 часа назад
ну,история успеха.территория возможностей,йопт.
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Да, был момент1 час назад
Некоторые чухнули и сделали себе пенсии.
К упомянутым лицам не относится, но люди продавали квартиры, дома и вносили деньги в пенсионный фонд, пару лет такая фишка была, потом им насчитывали много тысячные пенсии.
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