Самый богатый пенсионер получает 19 000 евро (7)
Общество | 30 декабря 2016 года, 10:23
В уходящем году самая большая начисленная пенсия составила 6000 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
В следующем году сумма самых больших начисленных Государственным агентством социального страхования (ГАСС) пенсии составит 4400, 4100,3900 и 3500 евро.
По данным ГАСС, самые большие пенсии в Латвии составляют 19 000 евро, 6600 евро, 6500 евро, 6000 евро и 5200 евро.
В числе самых богатых пенсионеров Латвии: бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, мэр Вентспилса Айварс Лембергс (они получают около 6000 евро).
Согласно статистическим данным, пенсии, превышающие 1500 евро, в Латвии получают 1473 человека.
К упомянутым лицам не относится, но люди продавали квартиры, дома и вносили деньги в пенсионный фонд, пару лет такая фишка была, потом им насчитывали много тысячные пенсии.