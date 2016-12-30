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В уходящем году самая большая начисленная пенсия составила 6000 евро. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

В следующем году сумма самых больших начисленных Государственным агентством социального страхования (ГАСС) пенсии составит 4400, 4100,3900 и 3500 евро.

По данным ГАСС, самые большие пенсии в Латвии составляют 19 000 евро, 6600 евро, 6500 евро, 6000 евро и 5200 евро.

В числе самых богатых пенсионеров Латвии: бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, мэр Вентспилса Айварс Лембергс (они получают около 6000 евро).

Согласно статистическим данным, пенсии, превышающие 1500 евро, в Латвии получают 1473 человека.