Прежде всего безопасность: полиция взялась за производителей пиротехники (2)
Общество | 30 декабря 2016 года, 13:19
Чтобы не допустить незаконного оборота пиротехники, Государственная полиция до 2 января будет усиленно контролировать торговцев пиротехникой и общественный порядок, сообщили в Госполиции.
Особое внимание будет уделяться соблюдению всех правил безопасности, законной продаже лицензированных товаров и соблюдению возрастных ограничений.
Госполиция напоминает, что у каждого пиротехнического изделия есть категория, которая устанавливает, с какого возраста его можно покупать.
Полиция напоминает, что покупать пиротехнику можно только в лицензированных торговых местах, и призывает ни в коем случае не покупать несертифицированные изделия у сомнительных частных лиц. Если замечена незаконная торговля, о ней следует немедленно сообщать полиции.
В Китай поехали, на сходку?
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а качеством дорог полиция не хочет заняться ???? Или наши аутобаны безопасные???
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