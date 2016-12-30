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Мэр Риги Нил Ушаков приглашает всех рижан и гостей столицы 31 декабря посетить Набережную 11 ноября для совместной встречи Нового года.

Приглашение опубликовано на странице градоначальника в социальной сети Facebook.

"В новогоднюю ночь встречаемся на Набережной, чтобы вместе проводить старый год и встретить Новый 2017-й год!", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в связи с празднованием Нового года с 22:00 вечера 30 декабря до 18:00 вечера 1 января будет закрыто движение транспорта (исключая транспортные средства с пропусками).

Подробнее об ограничениях движения ЗДЕСЬ.