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Говорят, что как новый год встретишь – так его и проведешь. Меньше всего хочется болеть. Особенно, если до недуга довело банальное переедание или неосторожность. Дежурный врач Rīgas veselības centrs Илья Менис рассказал Info.riga.lv, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы праздничная ночь не закончилась в медпункте.

1.Постились-постились, и враз забылись

Не секрет, что многие женщины, да что уж там скрывать, и мужчины, чтобы влезть в любимый наряд и сразить всех своей фигурой, могут месяцами до праздника изнурять себя диетами и тренировками. А как только наступает час Х, срываются, сметая все подряд. Еще и добавляя к этому всему алкоголь.

Если вы целый год были сторонником правильного питания, не нужно изменять своим привычкам очень резко. Пусть праздничный стол станет дополнением к торжеству, а не основным занятием. Вместо того, чтобы бесконечно наполнять тарелки – пойте и танцуйте, общайтесь с гостями. Чтобы меньше съесть, чаще выходите подышать свежим воздухом (одетыми!!!)

2.Панкреатит нельзя отменить на один день

Частые клиенты гастроэнтерологических отделений после новогодних праздников – люди, которые «забыли» о своих диагнозах и позволили себе лишнего. Обычно праздничные столы включают в себя множество блюд с «вредными» ингредиентами – какой оливье без маринованных огурцов и майонеза! Люди с гастритом, холециститом, язвенной болезнью или панкреатитом даже в новогоднюю ночь должны стараться избегать употребления жирных, копченых и жареных продуктов. Лучше отдать предпочтение менее жирным сортам мяса – курице и индейке.

3.Срок хранения салатов – не более 24 часов

Одна из нередких постпраздничных гастроэнтерологических проблем – банальное отравление. Готовить нужно столько, сколько смогут съесть вы и ваши гости. Помните, что заправленные майонезом или сметаной салаты не должны храниться более 24 часов даже в холодильнике. Поэтому одним тазиком оливье кормиться все новогодние праздники не стоит.

4.Поздний стол – за два часа до сна

Нужно признать: время для новогоднего стола не самое лучшее для трапезы, а уж тем более для переедания. Чтобы ночью не мучили кошмары, и не было позывов уединиться в клозете, лучше не забывать: последний прием пищи должен быть за два часа до сна. Если вы собираетесь ложиться в пять утра, то один бутерброд с икрой в час ночи будет уместным, так что обращайте внимание на часы не только в полночь!

Для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта в праздники нужно больше пить воды: она улучшает пищеварение и усиливает выработку гастрина, ответственного за циркуляцию крови и стимуляцию моторики желудка. Непосредственно перед праздником лучше немного перекусить овощным салатом, заправленным растительным маслом. Чувство сытости поможет избежать переедания.

5.Следите за детьми и мандаринами

А еще и за конфетами. Именно эти два продукта дети, пока родители колдуют над сложными блюдами у плиты, если не спрятать, поглощают в неописуемых количествах. Помимо пищеварительных проблем, отказов от нормального питания на завтрак, обед и ужин, можно схлопотать еще аллергические реакции в виде высыпаний и покраснений.

6.Пить или не пить

Тут каждый решает за себя. И вряд ли стоит упоминать всю пагубность, которую оказывает на организм чрезмерное употребление алкоголя. Что очень важно: любой прием алкоголя стоит закусывать. И чем плотнее блюдо, тем меньшая степень опьянения. Но в сочетании с жирной пищей может быть достигнут и обратный эффект – обострение желудочно-кишечных болячек.

Важно знать: редкие лекарства совместимы с алкоголем. Если человек заболел, или страдает хроническими заболеваниями и вынужден принимать лекартсва, то с алкоголем их лучше не мешать. Утром, когда мучает похмелье и головная боль, врачи не рекомендуют употреблять обезболивающие в крупных дозах. Прийти в себя с похмелья помогут витамины B1, B6 и C, и магний. А также обильное питье. Чтобы уменьшить симптомы похмелья - не нужно курить за праздничным столом.

7.Как избежать переедания

Чтобы осознать сытость, желудку необходимо как минимум полчаса. Поэтому делайте перерывы в еде, например, на танец или прогулку, ешьте маленькими порциями и пейте больше воды. Лучше всего плотно покушать днем, а на поздний вечер оставить только фрукты или легкие овощные салаты, заправленные оливковым маслом.

Если вы уже переели, то на следующий день поможет разгрузочное питание и обильное питье, вода и зеленый чай. Не помешает прием ферментных препаратов (мезим-форте, фестал, энзистал, креон, активированный уголь).

И, напоследок о травмах. Их в новогоднюю ночь происходит не меньше, чем случаев переедания:

самые частые происходят во время фейерверков. Чтобы не травмировать глаза, руки, ноги и другие части тела – запускать салюты нужно только строго по инструкции, тщательно выбирать места (открытая площадка, не под окнами жилых домов и не на балконах!), не разрешать зажигать петарды детям и следить, чтобы дети не оказались в местах, где взрываются фейерверки.

еще одна позиция – поскользнулся, упал, гипс. Ночью, если есть мороз, улицы становятся скользкими. А если человек еще немножечко нетрезв, то падения избежать сложнее.

вы удивитесь, но очень часто в травмпункты поступают пострадавшие от пробок из-под шампанского. Так что даем открывать тому, кто действительно умеет.

от пиротехники, даже от бенгальских огней и хлопушек можно получить ожоги и травмы глаз. Так что детям без взрослых эти виды развлечений лучше не использовать!

порезы. Чаще всего при использовании ножа во время резки салатов, или открывая консервные банки. Можно порезаться и осколками посуды, и разбившейся елочной игрушкой.

В любом случае, если не удалось предотвратить несчастье, лучше за советом обратиться в Службу неотложной медицинской помощью по телефону 113, или, позвонить на консультативный телефон дежурного семейного врача 66016001.