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В этом году Министерство культуры по результатам ежегодной оценки эффективности работы выплатило 106 сотрудникам премии на общую сумму 91 860 евро до уплаты налогов, сообщила руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале.

Из средств госбюджета на премии выделено 85 206 евро, из средств технической помощи из фондов ЕС - 7201 евро.

По словам Кокале, в соответствии с оценкой результатов в среднем одному работнику министерства выплачена премия в размере 867 евро до уплаты налогов.

Представитель Минкультуры напомнила, что согласно закону работникам госуправления по итогам ежегодной оценки результатов работы могут быть выплачены премии в размере не более 75% от месячной зарплаты.

92 работникам министерства в этом году выплачены премии за отличную работу - в размере 75% от зарплаты. Остальным сотрудникам, работа которых была оценена на "очень хорошо", выплачены премии в размере 65% от зарплаты, а получившим оценку "хорошо" - в размере 55%.