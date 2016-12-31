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В этом году к 29 декабря в Латвии зарегистрировано 13,262 тыс. браков - примерно на 600 меньше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве юстиции.

Самым популярными месяцами для заключения браков стали август, когда было зарегистрировано 2679 браков, июль (2369) и сентябрь (1462).

Больше всего - 4417 - браков было зарегистрировано в Риге. В Даугавпилсе и Даугавпилсском крае был заключен 771 брак, в Елгаве и Елгавском крае - 574.

В 2015 году в Латвии было зарегистрировано 13,927 тыс. браков.