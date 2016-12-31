Латвийцы стали реже жениться и выходить замуж (4)
Общество | 31 декабря 2016 года, 17:19
В этом году к 29 декабря в Латвии зарегистрировано 13,262 тыс. браков - примерно на 600 меньше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве юстиции.
Самым популярными месяцами для заключения браков стали август, когда было зарегистрировано 2679 браков, июль (2369) и сентябрь (1462).
Больше всего - 4417 - браков было зарегистрировано в Риге. В Даугавпилсе и Даугавпилсском крае был заключен 771 брак, в Елгаве и Елгавском крае - 574.
В 2015 году в Латвии было зарегистрировано 13,927 тыс. браков.
классика----"хорошим делом....браком не назовут"
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что неудачники - вам всё налогов мало???? А работать не пробовали???
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Не понимаете?молодежь то уезжает,вот и вся статистика,самое интересное они там находят друг друга,создают семьи и в Латвию не вернуться,уникален поколение
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