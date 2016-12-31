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В то время, когда вся Латвия будет греметь праздничными фейерверками, не забывайте о своих домашних питомцах. Например, многие собаки панически боятся салютов и могут, испугавшись, убежать, а коты не прочь полакомиться мишурой, после чего может понадобиться срочная операция в клинике.

Рассказываем хозяевам животных, как уберечь любимца в новогоднюю ночь и дают другие советы, как сделать так, чтобы человеческий праздник не стал поводом обращения в ветеринарную клинику.

Коты и новогодняя мишура

Редкий кот устоит перед соблазном пожевать шуршащий «дождик». Но если мурлыка хоть кусочек его откусил, то из-за шершавости своего языка, он не способен выплюнуть украшение и будет вынужден его проглотить. В лучшем случае острые металлические грани оцарапают пищевод животного, в худшем - могут стать причиной закупорки просвета кишечника. Если вы видите, что у вашего пушистого питомца рвота, сильное слюноотделение, отсутствие кала, и он не дает дотронуться до живота – помощь ветеринара требуется немедленно. Основное лечение в такой ситуации – хирургическое. Поэтому главный совет: не вешать в доме мишуру вообще!

Если не оказать кошке помощь своевременно, она может погибнуть за несколько часов. Нельзя давать больному животному лекарства, пить масло или пытаться самостоятельно вытащить блестящую нить, если она торчит изо рта кошки.

Коты и елка

Кошки любят траву, поэтому не исключено, что им может прийти в голову пожевать и елочные иголки. Такое «развлечение» также опасно для Мурзиков. Потому что грозит заболеваниями ротовой полости, например, стоматитом. А еще иголки, как и мишура, могут закупорить кишечник. Поэтому, если в доме есть мохнатые и пушистые, – лучше устанавливать искусственную елку.

Любимое занятие котов – уронить елку со всеми игрушками, поэтому лесную красавицу лучше к чему-то привязывать.

И еще: неисправные елочные гирлянды могут ударить любопытного кота током.

Хозяева ушли – пир горой

Многочасовое застолье и переедание вредны не только для людей, но и для животных. Собаки и кошки могут украсть и съесть полкурицы, пока остальные члены семьи будут радостно наблюдать фейерверк за окном. А такой пир чреват последствиями. Иногда «голодающих» животных подкармливают гости. Ну как можно отказать этим глазам, в которых читается: «Ну, дай мне еще кусочек баранины!!!»

Но, объясните гостям и сами помните, что многое из того, что мы едим, животным вообще нельзя. Так куриные, утиные, и другие птичьи трубчатые кости могут порезать желудок и кишечник. Не должны есть Бобики и Шарики сыр, сосиски, крекеры, печенье, шоколад. Кошке нельзя давать сырокопченые колбасы, а кремовый торт может вызвать у животного понос.

Поэтому во время праздников животному лучше всего выделить отдельную комнату, куда поставить и его мисочку с водой, и привычным кормом, и туалет. Место должно быть самое тихое в доме. И при этом безопасное, чтобы из-за шума животное не могло спрятаться туда, где его потом не найти.

И ни при каких обстоятельствах не давайте животным алкоголь!

Салют и потеряшки

Фейерверк - обязательный атрибут каждого новогоднего праздника. Но именно он больше всего пугает домашних животных. Салюты – один из факторов, почему после праздников приюты животных переполнены заблудившимися котами и собаками.

Поэтому о благополучии своего песика нужно подумать заблаговременно. Если вы знаете, что ваша собака боится салютов – не берите ее на прогулку после того, как часы пробьют 12 и начнется запуск петард.

И, в любом случае, снабдите свое животное ошейником (лучше с отражателем или мигающими огоньками), на котором будет написана контактная информация о хозяине на случай, если собака потеряется.

Такой ошейник вы можете подарить своим близким или друзьям, у которых есть домашнее животное.

Если уезжаете на несколько дней – оставьте животному столько пищи и воды, чтобы ему не пришлось голодать, отдайте животное на поруки соседям или родственникам, а если нет никаких вариантом – пристройте в гостиницу для животных. Но не оставляйте беспомощным!

Помимо ошейника с номером телефона помочь найти потеряшку может и чип, вживленный собаке под кожу. Кстати, напомним, что с 1 января 2017 года чип должен быть у каждой латвийской собаки. Подробнее об этом читайте здесь.

И еще несколько правил для тех, кто не хочет потерять своего любимца в новогоднюю ночь:

Во время салюта желательно завести животных в помещение, где нет окон и не слышно шума. Если нереально изолировать животное, можно включить радио или телевизор, чтобы отвлечь внимание питомца. Животных, которые в обычные дни живут вне помещений, лучше временно завести в дом.

Если кот или собака нежатся в вашей кровати или кресле – не прогоняйте их.

Ведите себя как обычно, чтобы животные понимали, что человек не боится. Собака дополнительно тревожится, потому что не понимает, как охранять человека.

Не нужно ставить эксперименты, пытаясь «приучить» животное к салюту и тащить его на улицу или открывать окно.

Лучше всего закрыть распахнутые окна и двери на балкон, но при этом открыть двери в ванную комнату или шкаф, поскольку животное может попытаться спрятаться именно там.

Критическим взглядом нужно оценить состояние забора вокруг своего дома – нет ли там отверстий, через которые может убежать испуганное животное.

Не нужно кормить животное в тот момент, когда оно напугано.

Если ваше животное все же потерялось, что опускайте руки: обойдите все ближайшие дворы, дайте кличь в интернет-сетях, изучите профили питомцев на портале www.dzivniekupolicija.lv, а также обзвоните все ближайшие приюты для животных. И имейте всегда в наличии фотографию вашего любимца.

фото: Rebeka Žeira/LETA