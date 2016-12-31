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Различными праздничными мероприятиями в Латвии провожают 2016 год и встречают 2017.

Празднование встречи Нового года предусмотрены в Риге и в других городах Латвии.

В столице на набережной 11 ноября выступают музыкальные группы и диджеи, состоится праздничный фейерверк, в торговых местах можно будет купить еду и напитки, сообщили в Рижской думе. Новогодние мероприятия начинаются в субботу в 21.00 и продлятся до 3.00 воскресенья.

Проезд в рижском общественном транспорте 31 декабря и 1 января бесплатный. Бесплатно можно пользоваться также платными автостоянками, обслуживаемыми муниципальным предприятием Rīgas satiksme, за исключением подземной автостоянки на ул. Кр. Валдемара, 5a.

В новогодние выходные ожидаются изменения примерно в 200 региональных местных и междугородних автобусных маршрутах, сообщили в Автотранспортной дирекции.

В АО Pasažieru Vilciens сообщили, что в графике движения поездов изменения не запланированы.

В последний день уходящего года и в новогоднюю ночь температура воздуха в Латвии составит +5..+8 градусов, на юге Латгале будет на один градус меньше