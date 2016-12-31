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Рижане и гости латвийской столицы в знак солидарности с людьми, для которых 2016 год был особенно тяжелым, прошли символическим шествием по улице Бривибас.

Как сообщила одна из организаторов шествия - директор Канепского центра культуры Лиене Юргелане, в мероприятии участвовали около 30 человек, но по пути к шествию присоединились и другие участники. В шествии приглашались участвовать все желающие проявить солидарность с теми, кто пострадал и страдает от военных действий, пыток и нечеловеческих условий жизни.

"Мы призываем в символическом шествии по ул. Бривибас каждого внутренне оглянуться на уходящий год и подумать о том, что он может сделать в следующем году ради мира во всем мире. Это призыв показать, что нас, мирных жителей, заботит судьба окружающих и мы хотим создать такое гражданское общество, какого у нас еще не было. Это призыв показать, что мы умеем быть вместе, призыв добавить к своему личному списку также решимость действовать индивидуально и сообща, чтобы 2017 год стал мирным годом - без войны, насилия и страданий", - сказала Юргелане.