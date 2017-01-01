Общество |

Новый год в центре Риги встретило около 100 000 человек. Об этом сообщили в Рижской думе.

80 000 рижан и гостей столицы встретили Новый, 2017 год на набережной 11 ноября, а еще несколько тысяч человек отпраздновали его в Старой Риге.

Для празднующих Новый год в центре Риги была подготовлена обширная праздничная программа - выступления музыкантов и диджеев, а также праздничный фейерверк. Среди празднующих Новый год на набережной 11 ноября на набережной было много молодежи, которые приехали в Ригу на встречу, организованную христианской экуменической общиной Тэзе.

С 22.00 на набережной празднующих развлекали группа Otra puse и солистка Антра Стафецка, а затем - группа Colt, певица Айя Андреева и исполнитель Alex.

Незадолго до полуночи перед присутствующими с поздравительной речью выступил мэр Риги Нил Ушаков. Тем временем в полночь под звуки гимна Латвии был организован новогодний фейерверк, подготовленный ООО "International Fireworks Desing.

После салюта празднование Нового года на набережной 11 ноября продолжилось – перед присутствующими выступила группа Big Al & The Jokers, а с 01.00 собравшихся развлекал диджей Артис Дварионас.

Тем временем для встречающих Новый год в Старой Риге на Домской площади работал рождественский базарчик, а также выступали группы Sunny Groove Dixie и Tehe Swamp Shakers. Присутствующих развлекал диджей Том Гревиньш.

Добавим, сегодня, 1 января Рижским общественным транспортом еще можно будет пользоваться бесплатно.