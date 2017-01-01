Новый год в центре Риги встретили около 100 000 человек (1)
Новый год в центре Риги встретило около 100 000 человек. Об этом сообщили в Рижской думе.
80 000 рижан и гостей столицы встретили Новый, 2017 год на набережной 11 ноября, а еще несколько тысяч человек отпраздновали его в Старой Риге.
Для празднующих Новый год в центре Риги была подготовлена обширная праздничная программа - выступления музыкантов и диджеев, а также праздничный фейерверк. Среди празднующих Новый год на набережной 11 ноября на набережной было много молодежи, которые приехали в Ригу на встречу, организованную христианской экуменической общиной Тэзе.
С 22.00 на набережной празднующих развлекали группа Otra puse и солистка Антра Стафецка, а затем - группа Colt, певица Айя Андреева и исполнитель Alex.
Незадолго до полуночи перед присутствующими с поздравительной речью выступил мэр Риги Нил Ушаков. Тем временем в полночь под звуки гимна Латвии был организован новогодний фейерверк, подготовленный ООО "International Fireworks Desing.
После салюта празднование Нового года на набережной 11 ноября продолжилось – перед присутствующими выступила группа Big Al & The Jokers, а с 01.00 собравшихся развлекал диджей Артис Дварионас.
Тем временем для встречающих Новый год в Старой Риге на Домской площади работал рождественский базарчик, а также выступали группы Sunny Groove Dixie и Tehe Swamp Shakers. Присутствующих развлекал диджей Том Гревиньш.
Добавим, сегодня, 1 января Рижским общественным транспортом еще можно будет пользоваться бесплатно.
Люди, живите с семьями в такие праздники дома, лучше домашнего, ну или хотя бы съёмного тёплого помещения не может быть ничего. А погулять можно и 1 числа и покататься на коньках и на лыжах, естественно там где есть настоящая зима, а не простудная породия.