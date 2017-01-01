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Латвийские подданные не пострадали в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Facebook посольство Латвии в Турции.

Посольство отмечает, что продолжает следить за ситуацией в Турции, а также призывает латвийских подданных в Стамбуле воздержаться от посещения мест массового скопления людей, быть бдительными и соблюдать требования представителей органов безопасности.

Также посольство призывает латвийцев в случае необходимости связываться с консульским департаментом МИДа Латвии по телефону +371 26 337 711.

Дипведомство также сообщает, что высшие должностные лица Латвии осуждают теракт в Турции и выражают соболезнования близким погибших.

Как уже сообщалось, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены. Поиски нападавшего продолжаются.